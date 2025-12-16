Réseau social
CAN 2025 : la séance des "Lions" de ce jeudi déplacée au stade Léopold Sédar Senghor
La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a annoncé un changement de programme concernant la préparation de l’équipe nationale du Sénégal. La séance d’entraînement des « Lions » prévue ce jeudi 18 décembre se tiendra finalement au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, à 17h30.
 
A cette occasion, la FSF invite les supporters à venir nombreux soutenir l’équipe nationale, à la veille de son départ pour le Maroc, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
Moussa Ndongo

Mardi 16 Décembre 2025 - 20:09


