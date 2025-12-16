Foot : Ousmane Dembélé remporte le Trophée FIFA The Best

Déjà lauréat du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans la course au trophée The Best remis ce mardi soir par la FIFA. Le joueur français est bien le meilleur footballeur du monde cette année.
Pour Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, l'année 2025 restera historique. Trois mois après avoir reçu le Ballon d'Or, l'attaquant français a reçu ce prix des mains d'Alessandro Del Piero, légende du football italien.
Au classement, Dembélé devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Une douce revanche pour le PSG en cette journée où Mbappé a fait condamner son ancien club. Ousmane Dembélé pouvait être présent sur scène, car cette cérémonie annuelle a lieu au Qatar. Là où le Paris SG affrontera Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale.
Avec Foot001
Pour Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, l'année 2025 restera historique. Trois mois après avoir reçu le Ballon d'Or, l'attaquant français a reçu ce prix des mains d'Alessandro Del Piero, légende du football italien.
Au classement, Dembélé devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Une douce revanche pour le PSG en cette journée où Mbappé a fait condamner son ancien club. Ousmane Dembélé pouvait être présent sur scène, car cette cérémonie annuelle a lieu au Qatar. Là où le Paris SG affrontera Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale.
Avec Foot001
Autres articles
-
CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara appelé pour remplacer Ilay Camara
-
Football: le PSG condamné à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé
-
Dimitri Payet à deux doigts de remporter le premier trophée majeur de sa carrière
-
OM : la Juventus insiste lourdement pour Pierre-Emile Hojbjerg
-
CAN 2025 : Vincent Kompany a choisi son favori