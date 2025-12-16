Foot : Ousmane Dembélé remporte le Trophée FIFA The Best

Déjà lauréat du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans la course au trophée The Best remis ce mardi soir par la FIFA. Le joueur français est bien le meilleur footballeur du monde cette année.



Pour Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, l'année 2025 restera historique. Trois mois après avoir reçu le Ballon d'Or, l'attaquant français a reçu ce prix des mains d'Alessandro Del Piero, légende du football italien.



Au classement, Dembélé devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Une douce revanche pour le PSG en cette journée où Mbappé a fait condamner son ancien club. Ousmane Dembélé pouvait être présent sur scène, car cette cérémonie annuelle a lieu au Qatar. Là où le Paris SG affrontera Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale.





Avec Foot001