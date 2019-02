CAN - 2019 : Le tirage au sort de la phase finale est prévu le 12 avril

Le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) sera organisé le 12 avril prochain au Caire (Egypte), pays hôte de la compétition prévue du 21 juin au 19 juillet prochain, a annoncé la Confédération Africaine de Football (CAF).



La 32ème édition de la CAN sera la première à devoir se jouer à la fin des saisons sportives. Elle va également enregistrer la participation inédite de 24 équipes nationales du continent. Toutes les 24 sélections qualifiées seront connues à l’issue de la dernière journée des éliminatoires programmées du 22 au 24 mars.



Les matchs se joueront dans cinq villes, notamment au Caire et dans sa banlieue (El Nahda), Alexandrie et sa banlieue (Al Meks), Ismaïlia, Port Saïd et Suez, avait annoncé la Fédération égyptienne de football en janvier.