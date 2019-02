CAN 2019 -Sénégal vs Madagascar: Aliou Cissé publie sa liste mercredi

Le coach de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé, fera face à la presse mercredi pour la publication de sa liste des joueurs qui seront retenus pour la confrontation entre le Sénégal et Madagascar du 23 mars prochain, informe le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Mais aussi il y’aura un match amical entre les Lions de la Téranga et les Aigles du Mali le 26 mars.



L’équipe nationale du Sénégal s’est déjà qualifiée pour la coupe d’Afrique des Nations Caire 2019. Les Lions occupent la première place de la poule A avec 13 points. Ils joueront leur dernier match des éliminatoires le 23 mars prochain. Le Sénégal jouera ensuite un match de préparation face au maliens le 26 mars, dans la cadre de la CAN prévue en Egypte.