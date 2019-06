CAN 2019 : Trois arbitres sénégalais retenus

Trois arbitres sénégalais, deux centraux et un assistant, ont été sélectionnés pour la phase finale de la CAN 2019 qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet, annonce la Confédération africaine de football (CAF).



Les centraux sélectionnés sont Maguette Ndiaye, présent en phase finale de Coupe du monde (23 mai au 15 juin) et Issa Sy qui a pris part à la CAN U17 en Tanzanie en avril dernier, El Hadj Malick Samba (assistant), de Djibril Camara, l’autre assistant, après avoir accompagné Badara Diatta, Malang Diédiou et Maguette Ndiaye, n’a pas été finalement retenu.