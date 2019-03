CAN 2019 : Voici les probables adversaires du Sénégal en phase de groupe

Voici les pots :

Pot 1 : Sénégal, Egypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Cameroun

Pot 2 : Maroc, Nigéria, RD Congo, Algérie, Mali et Guinée

Pot 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée Bissau, Zimbabwe, Angola et Burundi

Pot 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar et Tanzanie