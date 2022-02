CAN 2021 : La petite finale reprogrammée samedi

Initialement prévue ce dimanche, la petite finale de la CAN 2022, qui opposera les deux équipes perdantes des demi-finales, a été reprogrammée samedi 05 février. La décision a été officialisée mercredi par la Confédération africaine de Football (CAF) sur son site.



« Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations CAF Total Energies, après discussions avec le Gouvernement du Cameroun et le Comité d’Organisation Local (COL), a décidé de déplacer la troisième et quatrième place de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies Cameroun 2021 initialement prévue le dimanche 06 février 2022 au samedi, 05 février 2022. », a indiqué la CAF.



Le match, se jouera au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, à 19h00 GMT.