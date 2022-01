CAN 2021 – Sénégal / Malawi : une victoire pour une qualification en huitièmes de finale

Faisant partie des grands favoris au titre sur cette Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal connaît pourtant un début de compétition tumultueux. Très touchée par la covid, la sélection d'Aliou Cissé manque de repères. Et ça s'est vu au niveau des contenus des matchs bien que le Sénégal soit actuellement 1er de son groupe avec 4 points.



En effet, les « Lions » du Sénégal ont d'abord souffert pour l'emporter face au Zimbabwe sur un penalty de Sadio Mané au bout du temps additionnel (1-0). Avant de concéder le match nul face à une bonne équipe de Guinée (0-0). Ne pouvant se permettre un faux-pas et récupérant pas mal de joueurs sur ce dernier match, le Sénégal, bien au-dessus du niveau du Malawi, devrait pouvoir s'imposer face aux « Flames ».



Le Malawi espère créer la surprise contre le Sénégal

Sur 5 défaites consécutives, le Malawi a mis fin à cette mauvaise série en fin de semaine dernière. Opposés au modeste Zimbabwe qui n'avait plus gagné depuis 13 rencontres, les « Flames » ont pris feu (victoire 2-1) mais il ne faut pas non plus s'enflammer. Sur son premier match de cette CAN, le Malawi s'était incliné face à la Guinée (0-1). La 129e nation au classement de FIFA va tenter de prendre au moins 1 point, pour aller chercher une qualification historique (la première) en 1/8e de finale de la compétition.



Les « Flames », 3e au classement derrière le Sénégal et la Guinée, espèrent «créer la surprise» comme l’a si bien réussi la Guinée Equatoriale contre l’Algérie.



« Le Sénégal est une grande équipe et nous nous sommes préparés. Dans cette Coupe d’Afrique des Nations, nous sommes considérés comme des outsiders. Nous savons que nous sommes considérés comme des outsiders, mais le Sénégal est une grande équipe sur le papier. Mais dans le monde du football, oui c’est possible. Nous espérons gagner ce match pour nous qualifier », a déclaré le sélectionneur du Malawi, Meck Mwase.



Groupe B : 3ème journée

Stade omnisports de Bafoussam

16H00 Malawi / Sénégal

Stade Ahmadou Ahidjo

16h00 Zimbabwe / Guinée