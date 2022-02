CAN 2021: Vincent Aboubakar s'en prend à ses coéquipiers, après leur élimination

Vincent Aboubakar, meilleur buteur du tournoi avec 6 buts, a regretté le manque d'investissement collectif des Lions indomptables, face aux troupes de Carlos Queiroz. Après leur élimination, il s’en est pris à ses coéquipiers.



"C’est une grosse déception, on organise la CAN. Malheureusement, on sort en demi-finale. C’est le football, ça se paye cash. On a une grosse équipe, on gagne toujours quand on essaye de jouer collectif. Ce soir, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Le football, ça ne ment pas. Chaque fois qu’on joue collectivement, on gagne. Chaque fois que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd’hui. C’est ça le problème. Chacun pense à lui et ça nique tout, malheureusement, c’est ça", a-t-il lâché au micro de Canal+ Sport Afrique, après l'élimination.