Dossier des 31 Milliards : la Chambre d'accusation ordonne la libération du frère de Farba Ngom

Coup de théâtre dans l’affaire Farba Ngom. La Chambre d’accusation financière a ordonné, lundi, 22 décembre 2025, la mise en liberté provisoire de Demba Ngom et Abdou Aziz Kane. Ils pourraient quitter la prison sous surveillance électronique dès cette semaine, informe Libération.





À en croire le quotidien leur libération dépend désormais d'un éventuel pourvoi du Parquet financier. Si ce dernier ne s'y oppose pas dans les délais légaux, les deux hommes retrouveront leurs proches après plusieurs mois de détention.



Demba Ngom et Abdou Aziz Kane avaient été interpellés en avril 2025 par la Division des Investigations Criminelles (DIC). À l'issue de leur garde à vue, ils avaient été placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet financier pour « complicité d'escroquerie et blanchiment de capitaux ». Ces accusations portent sur un montant estimé à 31 milliards de FCFA.