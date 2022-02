CAN 2021: l'Égypte de Salah élimine le Cameroun et rejoint le Sénégal en finale

Le Cameroun, pays organisateur, va tenter de prendre la troisième place face aux étalons du Burkina Faso samedi soir. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à l'ouverture de la compétition. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire des Lions indomptables 2-1.

Le Sénégal connaît son adversaire pour la finale de la 33e édition de la CAN : après 120 minutes (0-0) et une séance de tirs au but, l'Egypte s'impose dans cette deuxième demi-finale face au pays organisateur de la compétition, le Cameroun, à la séance de tirs au but (3-1).