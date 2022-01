CAN 2021 : score de parité (0-0) entre le Sénégal et la Guinée

Les « Lions » bousculés pendant la première période, sont revenus avec beaucoup plus d’initiative en deuxième mi-temps. Abdou Diallo place une tête sur un centre de Saliou Ciss, le portier guinéen s’est bien étale pour mettre le ballon hors de ses cages.



Les joueurs sénégalais mettent beaucoup plus d’intensité sur les joueurs guinéens et multiplient les occasions, à la 60ème minute sur un contre bien amené par Sadio Mané, l’attaquant sert un caviar à Bouna Sarr qui met le ballon hors du cadre. Les « Lions » ont buté plusieurs fois sur le portier guinéen. Le derby ouest-africain s’est soldé sur un score nul et vierge. Le Sénégal compte 4 points de même que la Guinée.



Première mi-temps décevante des « Lions »

Les Guinéens ont été plus entreprenants en début de match en faisant un pressing haut sur les joueurs sénégalais empêchant les défenseurs de l’équipe du Sénégal à monter le ballon.



Les joueurs guinéens se sont montrés dangereux, pendant la première période, à la 30ème minute sur un contre mené par Naby Keita qui sert Moriba, ce dernier décale pour Guilavogui qui lancé au niveau du point de penalty, sa frappe arrêtée par le portier sénégalais, Seny Dieng.