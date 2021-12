CAN 2021 : vaccin et tests obligatoires pour les supporters

La CAN 2021 se profile. Et les organisateurs s’attèlent à sa préparation. Ce jeudi, une rencontre a en effet eu lieu entre les ministres camerounais de la Santé, Manaouda Malachie, des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, le secrétaire général de la CAF Véron Mosengo-Omba et la première vice-présidente de la fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, Céline Eko Mendomo. Au sortir de cette entrevue, les quatre parties ont signé un communiqué. Celui-ci a d’ailleurs précisé que les supporters auront l’obligation de se faire vacciner et de présenter un test TDR négatif pour assister aux matches.



« Les supporters ne pourront accéder aux stades (...) que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures », précisent les organisateurs de la CAN 2021.



Un défi à relever

Face au tollé suscité par la lettre de l’ECA, ils ont par ailleurs tenu à rassurer leur monde. L’Association européenne des clubs a en effet jeté le discrédit sur le protocole sanitaire mis en place pour la CAN 2021.

« En ce qui concerne les protocoles applicables, à notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore mis à disposition de protocole médical et opérationnel approprié pour le tournoi de la CAN ». Avait écrit l’ECA dans sa lettre à la FIFA.

Mais les organisateurs de la CAN 2021 ne se font pas de soucis. Ils relèveront le défi de bien préparer la compétition. « Malgré ce défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d'ouverture est prévue le 9 janvier 2022 au Complexe sportif d'Olembe ».