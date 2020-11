CAN 2022: les résultats complet de la 4e journée, les 5e et 6e journées programmées en mars 2021

La 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 a permis au Sénégal, à l’Algérie, au Mali et à la Tunisie de se qualifier pour la phase finale de la compétition. Voici les résultats et classements avant les deux dernières journées (5e et 6e) qui seront au programme en mars 2021.



Les résultats de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021



Tchad 1–1 Guinée

Namibie 1–2 Mali



Malawi 0–0 Burkina Faso

Soudan du Sud 1–0 Ouganda



Sao Tomé et Principe 2–4 Afrique du Sud

Soudan 1–0 Ghana (groupe C)



Angola 0–1 RD Congo

Gambie 2–1 Gabon



Burundi 3–1 Mauritanie

Centrafrique 0–2 Maroc



Rwanda 0–0 Cap-Vert (groupe F)

Mozambique 0–2 Cameroun (groupe F)



Comores 2–1 Kenya (groupe G)

Togo 1–3 Égypte (groupe G)



Zimbabwe 2–2 Algérie (groupe H)

Botswana 1–0 Zambie (groupe H)



Eswatini 0–0 Congo (groupe I)

Guinée-Bissau 0–1 Sénégal (groupe I)



Guinée équatoriale 1–0 Libye

Tanzanie 1–1 Tunisie



Madagascar 1–1 Côte d’Ivoire

Éthiopie 3–0 Niger



Sierra Leone 0–0 Nigeria

Lesotho 0–0 Bénin