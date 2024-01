CAN 2023 : Sadio Mané critique l’arbitrage du match Sénégal – Côte d’Ivoire

Après un brillant parcours en phase de poule avec trois victoires en autant de sorties, l’équipe du Sénégal a été éliminé en huitièmes de finale par la Côte d‘Ivoire. Sadio Mané a réagi après l’élimination du Sénégal. L’attaquant des « Lions » fustige l’arbitrage du match.



« Nous avons fait un bon match malheureusement la chance n’a pas été de notre côté ce soir (hier lundi) l’arbitrage n’a pas été en notre faveur nous avons un penalty qui nous a été refusé c’est dommage », a regretté l’attaquant des « Lions ».



« Je n'arrive pas à croire, j'étais très confiant et je savais que le Sénégal allait remporter ce match. Mais il faut reconnaître que la côte d'Ivoire a très bien jouer et on a eu beaucoup d'occasions mais on ne les a pas concrétisées. Je regrette juste la promesse faite à ma femme. Malheureusement elle n'aura pas son cadeau de mariage. Bravo à l'équipe de Côte d'Ivoire, ils ont été meilleur que nous », a confié Sadio Mané.