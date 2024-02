CAN 2023 : l’Afrique du Sud poursuit son beau parcours en sortant le Cap-Vert

Dernier quart de finale de la CAN 2023 ce samedi soir avec la rencontre entre le Cap-Vert et l’Afrique du Sud. Les Bafana Bafana avaient fait sensation en éliminant le favori le Maroc lors des 8es de finale. Désormais il fallait continuer de rêver en sortant des Cap-Verdiens bluffants depuis le début de la compétition avec un jeu séduisant. Et dans un match assez ouvert, aucune des deux équipes n’a su faire la différence.



Le gardien sud-africain Williams a effectué une parade grandiose à la fin du temps additionnel devant Benchimol (90e+4) pour garder son équipe en vie. Le portier cap-verdien Vozinha a répondu lors des prolongations avec une double parade impressionnante sur sa ligne.



Et les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Et à ce jeu-là, c’est l’Afrique du Sud qui a obtenu la qualification puisque Williams a tout simplement arrêté quatre tirs au but des Cap-Verdiens. Les Bafana Bafana affronteront le Nigeria en demi-finale.