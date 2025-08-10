Mort à Gaza du "Pelé Palestinien" : Mohamed Salah s'insurge contre l'UEFA

L’ailier star de Liverpool et international égyptien, Mohamed Salah, a vivement réagi ce samedi sur X à un hommage de l’UEFA à Suleiman al-Obeid, joueur palestinien surnommé le « Pelé palestinien », décédé cette semaine dans la bande de Gaza selon l’Association palestinienne de football (PFA). Cette dernière attribue sa mort à des frappes israéliennes, bien que l’UEFA, dans son message saluant le talent du joueur, n’ait pas mentionné les circonstances de son décès.



Salah a répondu par un message direct : « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi ? », qui a rapidement suscité une onde de choc. Avec plus de 13 000 réactions, 132 000 reposts et 18 millions de vues en quelques heures, sa prise de position met en lumière une controverse croissante.



Cette intervention, qui s’inscrit dans ses précédentes déclarations contre les violences à Gaza, risque d’amplifier les débats autour du conflit israélo-palestinien et de l’attitude des instances sportives internationales face à cette crise.

