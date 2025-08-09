CHAN 2024 : la Tanzanie enchaîne une troisième victoire, la Mauritanie s’impose face à la Centrafrique

La Tanzanie a enchaîné une troisième victoire dans le championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 en battant Madagascar 2-1 ce samedi lors de la troisième journée du groupe B.



Dans l’autre rencontre du groupe, la Mauritanie a remporté son duel face à la Centrafrique sur le score de 1-0.



Avec ce succès, la Tanzanie conserve la tête du groupe B avec 9 points. La Mauritanie occupe provisoirement la deuxième place avec 4 points. Exemptée ce jour, la sélection du Burkina Faso (3 points) affrontera la Mauritanie le 13 août prochain dans un duel décisif pour la qualification en quarts de finale.



Madagascar (1 point) et la Centrafrique (0 point) ferment la marche dans ce groupe.

