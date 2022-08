CAN 2023 : la CAF dévoile le nouveau calendrier des éliminatoires

Initialement prévue en 2023, la 34e édition de la CAN aura finalement lieu en 2024 en Côte d’Ivoire. Pour permettre aux cinq pays africains qualifiés au Mondial 2022 (Sénégal, Cameroun, Tunisie, Ghana, Maroc) de bien préparer la compétition, la CAF a décidé de reporter les 3e et 4e journées des éliminatoires des éliminatoires de cette CAN, qui étaient prévues en septembre prochain. Elle a dévoilé dimanche les nouvelles dates.



« Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a approuvé la modification du calendrier de la phase de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Cette décision fait suite à l'engagement du Comité Exécutif à offrir plus de temps de préparation aux nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA, prévue en novembre et décembre 2022. Par conséquent, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations initialement programmées en septembre 2022 auront désormais lieu du 20 au 28 mars 2023 », lit-on dans le communiqué de la CAF.



Selon l’instance dirigeante du football africain, la cinquième journée se déroulera du 12 au 20 juin 2023, et la sixième journée du 4 au 12 septembre 2023.