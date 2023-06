CAN 2023 : les éliminatoires se poursuivent samedi avec l’entrée en lice du champion en titre contre le Bénin

La cnquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2023 va se poursuivre samedi avec l’entrée en lice de l’équipe du Sénégal face à celle du Bénin, dans le groupe L, au stade de l’Amitié général Mathieu-Kérékou, à 19 h GMT.



Le second match du groupe L opposera le Rwanda et le Mozambique, dimanche à 13h GMT. La journée reprend à 13h avec le match du groupe E entre la République centrafricaine et l’Angola, à Douala, au Cameroun.



La Zambie et la Côte d’Ivoire s’affrontent à la même heure à Ndola, dans le groupe H. Le second match du groupe, Lesotho-Comores démarre à 14h à Johannesburg, en Afrique du Sud.



Les rencontres Guinée Equatoriale -Tunisie, à Malabo (groupe J) et l’Afrique du Sud-Maroc, à Johannesburg (groupe K) se tiendront à 15h.



Le Bostwana et la Libye (groupe J) joueront leur match à 16h, à Francistown. Le match devant opposer le Bénin au Sénégal, à Cotonou, dans le groupe L est prévu à 19h. L’autre rencontre du groupe entre



Les éliminatoires se poursuivront dimanche et mardi.



— Voici le programme du dimanche :



Rwanda – Mozambique (groupe L), à Butare (Rwanda) à 13h ;



Tanzanie – Niger (groupe F), à 13h à Dar es Salam ;



Madagascar – Ghana (groupe E), à Antananarivo à 14h.



Ouganda – Algérie (groupe F), à Douala, Cameroun.



Eswatini-Togo, à Nelspruit, 16h



Cap-Vert – Burkina Faso, à Praia à 16h



Congo – Mali (groupe G), à 16h, à Brazzaville



Sierra Leone-Nigéria (groupe A), à 16h à Monrovia



Gabon- République démocratique du Congo (groupe I), à 18h, à Franceville



— Le programme de mardi



Burundi – Namibie (groupe c), à 13h, Dar es Salaam (Tanzanie)



Éthiopie – Malawi (groupe D), à Maputo (Mozambique)



Soudan – Mauritanie (groupe I), à Agadir (Maroc)







Cette cinquième journée des éliminatoires a démarré, ce mercredi.



Soudan du Sud-Gambie : 2-3



Sao Tomé-et-Principe – Guinée-Bissau : 0 -1



Guinée-Égypte : 1- 2



Les Pharaons d’Égypte se sont qualifiés et ont rejoint, l’Afrique du Sud, l’Algérie, Burkina Faso, le Sénégal, champion en titre,Maroc et de la Tunisie.



APS