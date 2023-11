CAN 2024: « Je n’aurais pas le temps d’habiller les Lions pour la Côte d’Ivoire 2024 », Collé Ardo Sow

Pour la Can 2024, les Lions de la T éranga ne seront pas habillés par Collé Ardo Sow . L’annonce a été faite par la styliste en personne.



«J ’avais habillé les Lions et ils ont gagné la coupe, Dieu merci », s’est félicité, Collé Sow , mercredi en marge du lancement de la célébration des 40 ans de la marque portant son nom.

Pour ce qui de la tenue des "Lions" pour cette édition, Ardo Sow déclare qu’elle n’aura pas le temps d’habiller les joueurs pour la Can 2024.



«Je pense que d’autres personnes vont le faire. Il faut savoir partager et donner la chance à tout le monde. Et je vais prier pour eux. Je n’aurai pas le temps (d’habiller les Lions pour Côte d’Ivoire 2024) », a-t-elle fait savoir.



Rappelons que lors de la CAN 2021, remportée par le Sénégal, Collé Sow Ardo a habillé les joueurs de tenues traditionnelles en deux pièces. Un modèle qui avait suscité beaucoup de critiques, de la part de la population sénégalaise.