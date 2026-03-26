CAN 2025: «Aucune décision n'ordonne au Sénégal de restituer le trophée», martèle Me Seydou Diagne

«Il n'y a aucune décision, à ce jour, de la Confédération africaine de football (CAF) qui ordonne à la sélection nationale du Sénégal de restituer les médailles et le trophée acquis sur le terrain. Cette décision n'existe pas ». C'est l'assurance ferme de Me Seydou Diagne aux supporters sénégalais.



Face à la presse, ce matin, Me Seydou Diagne a tenu à clarifier les contours de la décision rendue par le jury d'appel de la CAF concernant le litige. Selon l'avocat, la Fédération Royale Marocaine (FRMF) avait formulé quatre demandes distinctes. Si elle a obtenu gain de cause sur le constat du retrait et la victoire administrative, Me Diagne souligne un point crucial : « La demande de restitution du titre, du prize money, la demande de couronnement du Maroc, est rejetée ».



Il s'appuie sur le point 9 du dispositif notifié par la CAF, précisant que le jury d'appel a «clairement indiqué qu'il rejetait toutes les autres demandes de la Fédération Royale Marocaine ». Pour la défense sénégalaise, le titre acquis sur le terrain reste, à cette heure, dans les mains du Sénégal.



L'avocat a également dénoncé les délais de procédure, déplorant que neuf jours après la notification du dispositif, les motifs de la décision ne soient toujours pas parvenus à la FSF. Me Diagne a lancé un avertissement ferme aux instances de la CAF contre toute tentative de modifier la décision initiale a posteriori.



« On leur demande de ne surtout pas changer le dispositif [...] ce serait pire qu'un crime, ce serait faire un faux et usage de faux devant la terre entière. Le Sénégal n'acceptera pas qu'on nous notifie une autre décision de justice pour nous demander qu'il y ait un point 10 ou un point 9 bis. »



L'affaire n'est pas close pour autant. Me Diagne a fustigé une démarche marocaine qu'il juge «déshonorante», consistant à réclamer un trophée deux mois après les célébrations. La défense sénégalaise, soutenue par l'expert en droit du sport, Me Juan de Dios Crespo, s'apprête désormais à porter le combat devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour faire valoir « la protection des valeurs de la discipline sportive ».



«Il n'y a aucune décision à ce jour de la CAF [...] qui ordonne à la sélection nationale de restituer les médailles et le trophée acquis sur le terrain. Cette décision n'existe pas », a-t-il conclu pour rassurer les supporters sénégalais.