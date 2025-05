CAN 2025 : Camara veut briller "chez lui" au Maroc

C'est un message fort, teinté d'émotion et de détermination. À sept mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Mamadou Lamine Camara affiche clairement son ambition : faire partie du groupe sénégalais qui disputera la compétition...au Maroc, un pays qu'il considère désormais comme chez lui.



"Ici au Maroc, je me sens comme chez moi. C'est un rêve de jouer la CAN ici, chez moi au Maroc. Inch'Allah, j'espère que je ferai partie du groupe", a confié le milieu de terrain de 22 ans dans l'émission Talents d'Afrique sur Canal+ Sport Afrique.



Formé à l'AF Darou Salam, Camara a rejoint la RS Berkane en août 2021. Depuis, il n'a cessé de progresser. En avril dernier, il a franchi la barre des 100 matchs avec le club, devenant un élément clé de l'entrejeu grâce à sa solidité défensive, sa lecture du jeu et sa qualité de relance. Son palmarès parle pour lui : cinq titres remportés en quatre ans, dont une Coupe de la CAF en 2022 et un sacre en championnat du maroc en mars dernier.



Malgré ses quatre sélections et un but avec les Lions, Camara n'a plus été appelé en équipe nationale depuis trois rassemblements. Mais le natif de Tivaouane reste confiant et motivé : "Je ferai le maximum possible pour y être."



La balle est désormais dans le camp du sélectionneur Pape Thiaw. Camara, lui, continue de briller à Berkane, en espérant que la route vers la CAN 2025 passera par un retour en Tanière.