CAN 2025 Maroc : la CAF ouvre une enquête pour «comportements inacceptables» contre des joueurs et officiels

Après les rencontres Cameroun-Maroc (0-2) et Algérie-Nigéria (0-2) comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025-Maroc), la Confédération africaine de football (CAF) dit avoir ouvert une enquête pour «des comportements jugés inacceptables» contre des joueurs et des officiels.



Dans un communiqué, publié sur sa page officielle, l’instance continentale assure avoir «recueilli des rapports de match ainsi que des éléments vidéo faisant état de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l’éthique sportive», ajoutant que «des sanctions appropriées seront prises» par le Jury disciplinaire.



Pour rappel, dans les deux matchs en cause, des altercations ont éclaté après les rencontres qui ont vu la qualification en demi-finale du Nigéria et du Maroc. Dans une vidéo circulant en boucle sur les réseaux sociaux, parmi tant d’autres, l’arbitre du match Algérie-Maroc a même refusé de saluer les Algériens à la fin de la rencontre.



La CAF précise également «qu’elle analyse des images relatives à un incident impliquant des membres des médias, qui se seraient comportés de manière inappropriée dans la zone mixte».