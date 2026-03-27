CAN 2025: Me Mourad Elajouti menace le Sénégal de représailles en cas de présentation du trophée en France

Malgré la décision de la CAF d'attribuer le trophée de la CAN 2025 à l’équipe marocaine, le Sénégal a maintenu la cérémonie de présentation du titre lors de son match amical prévu contre le Pérou, samedi 28 mars, au Stade de France. Face à cette situation, l’avocat marocain, Mourad Elajouti, a menacé le Sénégal de représailles judicaires, évoquant une «usurpation» de titre.



«En l’absence de décision suspensive du tribunal arbitral du sport (TAS), l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite», a écrit l’avocat, sur X (anciennement Twitter).



En poursuivant son argumentaire, Me Mourad Elajouti dit avoir adressé, ce vendredi matin, «deux mises en demeure formelles à la société d’exploitation du stade de France ainsi qu’au groupe GL Events». Selon lui, en prêtant leur concours à une cérémonie «basée sur un titre révoqué», ces entités «engagent leur responsabilité directe».



L’homme de Droit a enfin prévenu la Fédération sénégalaise de football qu’il se «réserve le droit de solliciter en référé d’heure à l’heure la mise sous séquestre judiciaire du trophée», qui permettrait de mettre le titre «sous la garde d’un commissaire de justice».



Cette sortie intervient à la veille d’une conférence de presse des avocats de la FSF. Ces derniers ont assuré, en France, qu’il n’ y a «aucune décision» de la CAF qui ordonne la restitution du trophée de la CAN 2025 au Maroc.