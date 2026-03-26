CAN 2025: Me Pierre-Olivier Sur parle d'un trophée «empoissonné» et menace la CAF d’une plainte pour corruption

Membre du pool d’avocat de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Pierre-Olivier Sur a participé, ce jeudi 26 mars, en France, à la conférence de presse relative au litige du trophée de la CAN 2025. A cette occasion, il a parlé d’un trophée «empoisonné» et menacé la Confédération africaine de football (CAF) d’une plainte pour présumée corruption.



«Ici, on ne parle pas encore de corruption, mais on ne parle pas de décision rendue par la raison. On ne parle pas d’éthique, on ne parle pas de règles sportives. Ce que veulent nos adversaires (la CAF et le Maroc), c’est une médaille empoissonnée. Et cette médaille empoissonnée, qui est celle qu’ils revendiquent, on va en chercher les causes et les raisons. Peut-être c’est la corruption», a soutenu l’avocat.



En poursuivant, il a prévenu que le pool d’avocats mettra «en place une équipe qui va mener des investigations nécessaires» qui permettra, dans une période «très proche», d’intenter une action en justice contre la CAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), à qui le trophée de la CAN 2025 a été attribuée sur tapis vert (3-0).



Avant cette prise de position de la robe noire, Abdoulaye Fall, président de la FSF, avait aussi assuré que le Sénégal sortira victorieux de «cette croisade morale et juridique», en raison de son «équipe de professionnels aguerris dotés d'une expertise incontestable» en droit.