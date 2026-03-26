CAN 2025: «On a la raison avec nous et 100% le droit à recevoir notre titre» (Me Juan Crespo Perez)

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a organisé, ce jeudi 26 mars, une conférence de presse en France, dans le cadre du litige qui l’oppose à la Confédération africaine de football (CAF), qui a décidé de déposséder le trophée de la CAN 2025 au Sénégal, au profit du Maroc. A cette occasion, Me Juan de Dios Crespo Perez, membre du pool d’avocats de FSF, a assuré que le Sénégal à « 100% le droit à recevoir» le titre, après avoir déposé, mercredi 25 mars, un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



«On a le droit pour nous, on a la justice pour nous, et j’en suis sûr et certain, même si c’est difficile pour un avocat de dire ça (…) on a la raison avec nous et on a 100% le droit à recevoir notre titre», a soutenu l’avocat.



Face aux «erreurs commises» par le Jury d’appel de la CAF, Me Crespo se dit «vraiment surpris» et attend de voir comment la CAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) «vont s'en sortir» dans ce dossier judicaire introduit devant les instances du TAS. Néanmoins, il a précisé que le Sénégal s'abstient de communiquer sur sa stratégie juridique, à ce stade de la procédure.



Au cours de cette même conférence de presse, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a aussi assuré que le Sénégal sortira victorieux de «cette croisade morale et juridique», en raison de son «équipe de professionnels aguerris dotés d'une expertise incontestable» en droit.