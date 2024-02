CAN 2025 : la Coupe d’Afrique des nations aura lieu en été au Maroc

Dans le communiqué publié lundi 5 février annonçant le maintien de Walid Regragui à la tête de la sélection marocaine, la Fédération apporte une précision de taille. La Coupe d’Afrique des nations que le pays organisera en 2025 aura lieu en été, pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de la compétition.



C’est une nouvelle qui ravira sans aucun doute les entraîneurs des clubs européens. Dans un communiqué publié lundi 5 février, la Fédération marocaine de football annonce avoir « renouvelé sa confiance au sélectionneur national, Walid Regragui », et apporte une précision de taille en indiquant que la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations « sera disputée au Royaume durant l’été 2025 ».



La deuxième fois seulement dans l’histoire

Ce ne sera que la deuxième fois dans l’Histoire, seulement, que la CAN se dispute en été et non au mois de janvier, comme c’est le cas lors de l’édition actuelle en Côte d’Ivoire. En 2019, l’Égypte avait fait ce choix, qui avait fait l’objet de critiques, alors que les matches se disputaient dans des températures comprises entre 35 et 40°C.



Si cette décision permettra aux clubs européens de disposer de leurs internationaux en janvier 2025, elle pose une autre question. Quid de la Coupe du monde des clubs, disputée sur des dates qui pourraient chevaucher celles de la toute nouvelle Coupe du monde des clubs, qui change de formule ?