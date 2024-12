CAN 2025 : la date du tirage au sort connue

Maroc

En marge de la réunion du Comité exécutif de la CAF, ce lundi à Marrakech au Maroc, quelques heures avant la cérémonie des CAF Awards 2024 qui consacrera le Ballon d’Or africain 2024 plus tard dans la soirée, l’instance a statué sur la date du tirage au sort de la phase finale de la CAN 2025.Le président Patrice Motsepe a annoncé que ce sera le 27 janvier 2025, à Rabat au Maroc, pays hôte de ladite édition qui démarrera en pleine période de fêtes, le 21 décembre 2025, et connaîtra son épilogue le 18 janvier 2026. Et ce, compte tenu de la Coupe du monde des clubs 2025 de la FIFA qui battra son plein durant l’été prochain, du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.Par conséquent, les chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort seront probablement basés sur le classement FIFA qui doit être dévoilé jeudi. En l’état actuel des choses, voici comment devraient être répartis les 24 qualifiés :En parallèle, les voiles sont tombées sur plusieurs autres dates des tournois prévus l’année prochaine, et plus particulièrement les compétitions interclubs. La finale de la Coupe CAF se tiendra le 17 mai 2025 pour le match aller, et le 25 mai pour le match retour. Celle de la Ligue des champions de la CAF aura lieu, elle, le 24 mai (aller) et le 1er juin (retour).En ce qui concerne la Ligue des champions africaine féminine, « le match d’ouverture aura lieu le samedi 8 novembre 2025 ; la finale aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 », a annoncé la CAF dans son communiqué.