Nafila du jour: 04 rakkas pour être "exempt des péchés"
21ème nuit: 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois « Khoul hou allahou ahad ».

Les récompenses de celui qui aurait fait cela seront égales à celles d’une personne qui aurait dépensé ses biens sur le chemin de DIEU et qui aurait lu les 4 livres sacrés. Il sera exempt des péchés et sera pur comme un bébé qui vient de naître.
Fatime Gueye

Mardi 10 Mars 2026 - 21:09


