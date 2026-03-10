Le Conseil constitutionnel saisi d'un recours contre la loi sur le CNRM

La loi n°07/2026 portant création et organisation du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM) est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Un recours en inconstitutionnalité a été officiellement déposé ce mardi après-midi par Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, agissant au nom d'un collectif de parlementaires.



Cette action judiciaire est portée par Madame Aïssata Tall Sall et vingt-deux autres députés de l'Assemblée nationale. La requête émane principalement des élus du groupe parlementaire Takku Wallu Senegal, soutenus dans cette démarche par plusieurs députés non inscrits.



Le document déposé au greffe du Conseil vise à contester la validité juridique du texte qui fixe les nouvelles règles de régulation du paysage médiatique sénégalais. Les sages devront désormais trancher sur la conformité de cette réforme avec la Constitution.

