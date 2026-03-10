Article n°302349

Un jeune orpailleur de nationalité guinéenne a perdu la vie lundi soir dans l'effondrement d'une mine à Kharakhéna (Kédougou). Ce nouveau drame porte à 16 le nombre de décès sur ce site en seulement trois mois, relançant l'urgence du débat sur le travail des mineurs dans les zones d'orpaillage.





Le drame s’est produit aux environs de 23 heures, selon l’Aps, dans un périmètre d’exploitation minière du village de Kharakhéna, situé dans la commune de Bembou. Selon des sources sécuritaires, la victime est un ressortissant guinéen âgé de seulement 16 ans.



Après l'intervention des forces de l'ordre et les constats d'usage effectués par la gendarmerie, la dépouille de l'adolescent a été transportée à la morgue de l’hôpital régional de Kédougou.





Ce décès n'est pas un cas isolé. Les autorités soulignent qu'il s'agit du seizième accident mortel enregistré sur ce même site au cours du dernier trimestre.





Au-delà de l'accident, cette tragédie met en lumière la problématique persistante de l'exploitation des enfants et du travail des mineurs au sein des sites d'orpaillage clandestins, particulièrement nombreux dans l'est du Sénégal.

