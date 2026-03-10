Ordination du nouvel Évêque de Kolda : le Fouladou sonne la mobilisation pour la réussite de l'événement prévu le 11 avril prochain

Dans cette optique, un Comité régional de développement (CRD) préparatoire s’est tenu ce mardi 10 mars sous la présidence de l’adjoint au gouverneur de la région de Kolda, Bonaventure Kalamo. La rencontre a rassemblé les autorités administratives, les services techniques, les forces de défense et de sécurité ainsi que les membres du comité d’organisation afin de passer en revue les dispositions nécessaires à la bonne tenue de cet événement majeur.

Au cours des échanges, plusieurs engagements ont été pris par les différents services impliqués pour assurer une organisation efficace. Les questions relatives à la sécurité, à l’accueil des délégations, à la logistique et à la mobilisation des populations ont été largement abordées, dans la perspective d’accueillir dans de bonnes conditions les milliers de fidèles et invités attendus pour la cérémonie.

Prenant la parole, le président du comité de pilotage, l’abbé Séraphin Ntab, a souligné que cette ordination épiscopale dépasse le seul cadre de la communauté catholique. « C’est un événement sans couleurs ni frontières », a-t-il déclaré, invitant toutes les composantes de la société koldoise à s’impliquer pleinement dans son organisation. Il a également mis en avant l’importance du dialogue interreligieux, une valeur profondément ancrée dans la tradition sénégalaise, appelant les différentes communautés religieuses à accompagner cet événement.

Cette cérémonie constituera une étape importante pour le diocèse de Kolda. L’abbé Joseph Francis Badji, prêtre originaire de Ziguinchor ordonné en 1994, a été nommé évêque coadjuteur le 10 janvier 2026 et devrait succéder à Mgr Jean-Pierre Bassène, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après plus de vingt ans à la tête du diocèse.

Clôturant la rencontre, l’adjoint au gouverneur Bonaventure Kalamo a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective afin de garantir la réussite de l’événement. « Notre ambition est que, au soir du 11 avril, le Sénégal soit fier de Kolda pour la qualité de l’organisation de cette cérémonie d’envergure internationale », a-t-il affirmé.

Avec la participation attendue de milliers de fidèles et de nombreuses délégations venues de l’intérieur du pays et de l’étranger, l’ordination épiscopale de l’abbé Joseph Francis Badji s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-vous religieux de l’année dans le sud du Sénégal.

