PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ligue des champions : Nicolas Jackson s'illustre avec le Bayern Munich avec un but et une passe décisive



Buteur pour la troisième fois en Ligue des Champions, Nicolas Jackson s’est encore illustré lors de la large victoire du Bayern Munich (6-1) face à l’Atalanta, ce mardi soir, en huitième de finale aller.
 
Titulaire au coup d’envoi, l’attaquant sénégalais a trouvé le chemin des filets à la 52e minute, confirmant sa bonne dynamique. Très en vue, il s’est également mué en passeur décisif pour Jamal Musiala à la 67e minute.
 
Avec cette nouvelle réalisation, Jackson affiche désormais un bilan de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.
 
Grâce à ce succès éclatant, les Bavarois prennent une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale, avant le match retour prévu à Munich le mercredi 18 mars à 20h00 GMT.
 
Mercredi 11 Mars 2026 - 01:06


