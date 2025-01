CAN 2025 : le tirage complet

La Confédération africaine de football (CAF) procédait ce lundi au tirage au sort de la CAN 2025, programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les six groupes de cette 35e édition sont désormais connus !



Préposés au tirage, l’ex-sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, l'international ivoirien Serge Aurier, la légende marocaine Mustapha Hadji et l'ex-capitaine du Nigeria, Joseph Yobo, ont tiré des groupes prometteurs.

Affronteront dans le groupe A le Mali, quart de finaliste de la précédente édition et l'une des meilleures équipes du chapeau 2, la Zambie et les Comores, qui étaient probablement l'équipe à éviter dans le chapeau 4. Les Cœlacanthes auront l'honneur de disputer le match d'ouverture face aux Marocains le 21 décembre prochain au Stade Mouley Abdellah de Rabat, dans l'un des 9 stades retenus pour cette CAN.



L'Egypte dans le groupe de la mort

Tirage peu clément aussi pour le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui hérite du groupe F comprenant le Cameroun, son rival historique et invaincu sous Marc Brys, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, revanchard après avoir manqué la dernière CAN, et le Mozambique.



Si ces deux poules sont relevées, le titre de “groupe de la mort” revient certainement à la B, qui mettra aux prises l'Egypte, recordman du nombre de titres (7), l'Afrique du Sud, 3e de la précédente édition, l'Angola, quart de finaliste et invaincu en qualifications, et le Zimbabwe.



Le Sénégal et la RDC se retrouvent

Les autres cadors ont été un peu plus épargnés. Dans le groupe C, la voie semble notamment tracée pour le Nigeria d'Eric Chelle et la Tunisie, même s'il faudra se méfier de l'Ouganda, qualifié avec une seule défaite, et de la Tanzanie, qui a éliminé la Guinée.



Revanchard après son élimination en 8es de finale de la précédente édition, le Sénégal retrouvera la RD Congo, qui est déjà son adversaire dans les qualifications à la Coupe du monde 2026 (les deux sélections ont fait match nul 1-1 en juin 2024). Derrière ces deux favoris, le Bénin, de retour pour la première fois depuis 2019, et le Botswana, Petit Poucet de cette édition, tenteront de déjouer les pronostics dans ce groupe D.



Enfin, après deux éliminations précoces, l'Algérie tient une belle occasion de chasser ses vieux démons dans le groupe E. Les Fennecs affronteront en effet la Guinée Equatoriale, son bourreau de 2022 qui avait mis fin à sa folle série d'invincibilité, et le Burkina Faso, qui avait contribué à son élimination l'an passé en Côte d'Ivoire (2-2). Pas de quoi enlever le statut de favoris aux hommes de Vladimir Petkovic, qui auront aussi le Soudan pour adversaire.



Les groupes de la CAN 2025

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Equatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Avec Afrik Foot