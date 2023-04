CAN 2027: Diatara annonce la construction d'un complexe sportif à Saint-Louis pouvant abriter une poule

Le ministre des Sports Yankhoba Diattara a annoncé, lundi la construction prochaine d’un complexe sportif comprenant un stade qui va remplacer celui de Me Babacar Sèye et un palais des sports à Saint-Louis pour un coût estimé à 17 milliards de FCFA.



« Nous avons l’ambition d’accompagner le développement de la ville de Saint-Louis par la construction d’un complexe sportif comprenant un stade et un palais des sports », a déclaré monsieur Diatara lors de sa visite à Khar Yalla sur le site de 290 ha devant abriter ce projet.



Selon le chef du département des sports Sénégalais, il été prévu une tribune de 15.000 places, mais l’ambition aujourd’hui est d’en faire une de 30.000 places pour permettre à la ville de la côte nord-ouest d’abriter une poule dans la perspective de l’organisation, en 2027, de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) pour laquelle le Sénégal sera candidat.



Le ministre a indiqué que le complexe devra également abriter une piste d’athlétisme, les sports de combat ainsi qu’une piscine olympique.



Rappelons que le Sénégal a officiellement annoncé sa candidature à l'organisation de la CAN 2027 par la voix de son ministre des Sports, Yankhoba Diatara.