CAN Beach Soccer 2024 : le tirage au sort aura lieu le 19 septembre

Le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF, Égypte 2024 aura lieu au Caire le jeudi 19 septembre 2024, indique la Confédération Africaine de Football (CAF) dans un communiqué.



Le tirage au sort aura lieu à 17h00 heure locale (14h00 GMT) et sera diffusé en direct sur les plateformes numériques de la CAF, notamment CAF TV (YouTube) et CAFOnline.com.



La sixième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF est prévue du 19 au 26 octobre 2024 à Hurghada, en Égypte.



Les équipes participantes sont l’Égypte (pays hôte), le Sénégal, le Ghana, le Maroc, la Tanzanie, la Mauritanie, le Mozambique et le Malawi.



Le tournoi, qui verra les huit (8) nations divisées en deux groupes de quatre, devrait être une autre expérience palpitante de beach soccer africain, avec tous les yeux rivés sur le champion en titre, le Sénégal, alors qu'il vise son cinquième titre de champion.



La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer est une compétition de qualification pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025 qui sera organisée par les Seychelles l'année prochaine.



L'Égypte accueille l'événement final pour la deuxième fois, après l'édition 2018 à Charm el-Cheikh.