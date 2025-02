CAN Futsal Féminin 2025 : le Sénégal hérite du Madagascar et de la Tanzanie dans le groupe C

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé hier, jeudi, au tirage au sort de la phase de groupes de la première Coupe d'Afrique des Nations de futsal féminin.



Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Madagascar et de la Tanzanie. La compétition se déroulera du 22 au 30 avril 2025 au Maroc. Les « Lionnes » vont honorer leur première participation.



Les Groupes



Le tirage au sort réserve quelques rencontres alléchantes, opposant des équipes aux styles de jeu variés mais toutes pleines d'ambition.



Le Maroc, pays hôte, se trouve dans le groupe A aux côtés du Cameroun et de la Namibie.

La poule B comprendra l'Angola, l'Égypte et la Guinée, tandis que le groupe C comprendra Madagascar, la Tanzanie et le Sénégal.



Avec ces confrontations de rêve, la compétition promet d’être rude et offrira un spectacle captivant. Les sélections ont désormais quelques semaines pour peaufiner leur préparation avant de se lancer dans la mêlée lors de cette édition historique.



Pour rappel, les deux finalistes de la compétition représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA qui se déroulera du 21 novembre au 7 décembre 2025 aux Philippines.