CAN Handball Féminin : Les Lionnes défieront le Cameroun en quart de finale, ce mercredi (15H Gmt)

Les Lionnes connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique de Handball, à Kinshasa. Le Sénégal défiera le Cameroun ce mercredi à partir de 15H Gmt. Un duel de Lionnes en vue !



Après 4 victoires consécutives et une défaite lors du dernier match de poule face au Congo, le Sénégal jouera son quart de finale de CAN ce mercredi. Sorties 3e du groupe A, les Lionnes joueront contre le Cameroun. Ce sera le premier match couperet pour les filles de Yassine Messaoudi qui auront à cœur de dépasser ce stade de la compétition.



Pour rappel, les Lionnes ont battu tour à tour le Kenya (39 points à 9), le Cap-Vert (37 points à 22), l’Égypte (21 points à 16) et l’Algérie (23 points à 16) pour englober 8 points à l’issue de la phase de groupe. Le Sénégal tentera d’enchaîner une seconde fois les demi-finales de la CAN après celle en 2022, à Diamniadio.



Avec Wiwsport