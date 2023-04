CAN U17 : Algérie - Somalie en ouverture, ce samedi

C'est le coup d'envoi de la 15e édition de la CAN U17 ! L'équipe d'Algérie, hôte de la compétition, affronte la Somalie pour le début des hostilités ce samedi 29 avril.



David contre Goliath. Voilà comment on pourrait résumer cette affiche entre les Fennecs et la modeste équipe de Somalie. Pour autant, les jeunes Algériens devront prendre ce match d'ouverture de la CAN U17 au sérieux, sous peine de ne pas faire honneur à leur drapeau et de décevoir le public du stade Nelson-Mandela de Baraki (40 784 places).



Quoi qu'il en soit, les Somaliens, qui découvrent la compétition, feront tout pour créer la surprise et démontrer leur potentiel. Et mieux vaut toujours se méfier d'une équipe qui, parce qu'elle n'a rien à perdre, jouera de façon libérée.



“Nous allons débuter face à la Somalie, un adversaire que nous respectons. C'est toujours important d'entamer la compétition par une victoire, ça va nous permettre d'avoir plus de confiance pour la suite du tournoi. Nous allons jouer dans un excellent stade de Nelson-Mandela de Baraki, à nous d'être à la hauteur de cette magnifique enceinte“, a notamment promis le défenseur Younès Badani (Paradou AC).



L'Algérie n'a participé qu'une seule fois à la CAN des moins de 17 ans. C'était en 2009, déjà sur ses terres. Et les Fennecs U17 avaient réussi à atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1) au stade Omar-Benrabah. Ce joli parcours à la maison leur avait permis de participer à la Coupe du monde de la même catégorie, qui se déroulait au Nigeria.



Mais avec zéro point au compteur, l'aventure de l'équipe algérienne n'avait pas été fructueuse. Pour cette édition 2023 de la CAN U17, les supporters attendent que les poulains d'Arezki Remmane atteignent de nouveau la finale, et remportent cette fois le trophée.



A minima, les jeunes Fennecs voudront intégrer le dernier carré de la compétition. En effet, cela serait synonyme de participation au Mondial U17 2023, qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023.



Le nom du pays organisateur n'a pas encore été dévoilé. Mais avant de penser à cette échéance, les Fennecs devront, 14 ans après leur unique participation à la CAN U17, déjà réaliser une belle entrée en lice ce samedi face à la Somalie.



Programme de la première journée



Samedi 29 avril 2023

19h00, Algérie-Somalie (Groupe A), Alger



Dimanche 30 avril

13h00, Sénégal-Congo (Groupe A), Alger

16h00, Nigeria-Zambie (Groupe B), Constantine

19h00, Maroc-Afrique du Sud (Groupe B), Constantine



Lundi 1er mai :

16h00, Cameroun-Soudan du Sud (Groupe C), Annaba

19h00, Mali-Burkina Faso (Groupe C), Annaba



Mardi 2 mai :

16h00, Algérie-Sénégal (Groupe A), Alger

19h00, Congo-Somalie (Groupe A), Alger