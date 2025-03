CAN U17 : Burkina Faso - Cameroun et Afrique du Sud - Égypte au programme de ce lundi

Tanzanie-Zambie

La Tanzanie et la Zambie s’affronteront au Stade El Bachir de Mohammédia, au Maroc. Coup d’envoi à 14h00 GMT. Derrière le Maroc, grand favori du groupe A, les deux équipes batailleront pour la deuxième place qualificative en quarts de finale. À noter qu’elles n’ont jamais franchi le premier tour dans l’histoire de la CAN U17.

Burkina Faso-Cameroun

Le deuxième match du jour opposera le Burkina Faso au Cameroun (groupe B). Le Stade Larbi Zaouli de Casablanca sera le théâtre de cette rencontre à partir de 17h00 GMT.

Médaillés de bronze lors de la précédente édition, les Burkinabè entendent aller jusqu’au bout cette fois. Arrivant gonflés à bloc par leur prestations tonitruantes durant les éliminatoires (22 buts en 3 matchs), les Camerounais aspirent de leur côté à redorer leur blason. Eux qui étaient éliminés dès le premier tour il y a deux ans en tant que tenants du titre.

Afrique du Sud-Égypte

Le dernier match du jour mettra aux prises l’Afrique du Sud avec l’Égypte, toujours au Stade Larbi Zaouli (Casablanca). Le coup d’envoi sera sifflé à 20h00 GMT.

Quart de finaliste en 2023, l’Afrique du Sud est l’autre favori du groupe B après le Burkina Faso. Objectif décrocher une seconde qualification de suite en phase à élimination directe.

Pour sa première participation depuis six éditions, l’Égypte, championne en 1997 et quatrième en 2003, entend jouer, elle, les trouble-fêtes afin de regoûter aux joies des matchs couperets.

