CAN U17 : les Sénégalais éligibles après les tests IRM

La CAF a publié la liste provisoire des joueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 Algérie 2023. Tous les joueurs sénégalais sélectionnés sont éligibles pour la compétition. Les tests IRM n’ont recalé aucun « Lionceau ».



Selon l’instance faitière du football africain, les « listes mises à disposition par les Associations Membres Participantes sont susceptibles d’être modifiées avant le coup d’envoi du tournoi, conformément au règlement sur les cas de blessure et l’éligibilité des joueurs après les tests IRM ».



La Coupe d’Afrique des Nations des U 17 est prévue du 29 avril au 19 mai 2023. Le Sénégal est logé dans la poule A, en compagnie du pays hôte, l’Algérie, du Congo et de la Somalie.



Le Sénégal débutera la compétition le 30 avril face au Congo (13h00 GMT), au stade Nelson Mandela.



Listes des joueurs sénégalais