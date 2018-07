CAN U20 - Congo Vs Sénégal : Une double revanche à prendre pour les "Diablotins"

Les deux formations n'en seront pas à leur première confrontation dans cette catégorie. Les "Diablotins" ont donc une double revanche à prendre face aux "Lionceaux", même s’ils ont déjà remporté une fois la CAN U20, en 2007.



Le Sénégal avait privé le Congo d’une qualification en demi-finale et de la Coupe du Monde en l’éliminant dès la phase de poules dans les ultimes minutes du temps additionnel (4-3) grâce à un doublé de Sidy Sarr et des buts de Malick Niang et Ibrahima Wadji, rappelle le site sportif wiwsports.