CAN U20 : le Sénégal affronte la Tunisie pour une place en finale

Le Sénégal affronte la Tunisie en demi-finale cet après-midi à Suez. Battue d’entrée par la Gambie (1-0), puis accrochée par le Bénin (0-0), la Tunisie a attendu la troisième journée pour rejoindre les quarts grâce à son succès contre la Zambie (2-1).



Au précédent tour, les « Aiglons » de Carthage ont bataillé dur face au Congo (3-3, TAB 5-4) avant de rejoindre le Sénégal en demi-finale.



De leur côté, les « Lionceaux » ont impressionné au premier tour en battant respectivement le Nigéria (1-0), le Mozambique (3-0) et l’Égypte (4-0). Mais en quart, ils ont souffert face au Bénin (1-0). Un but de Samba Diallo a permis au Sénégal de se hisser en demi-finale.



Le match entre le Sénégal et la Tunisie s’annonce électrique puisque les deux équipes se sont affrontées deux fois en amical avant le tournoi. La première confrontation s’était soldée par un score de parité (0-0) à Tunis. La deuxième confrontation a été remportée par les « Lionceaux » (2-1) grâce aux réalisations de Samba Diallo et Pape Amadou Diallo.



Dans l’autre demi-finale, la Gambie, invaincue comme le Sénégal (9 buts marqués, 0 but encaissé), fera face au Nigéria, l’équipe la plus titrée de la compétition (7 trophées).



Programme ½ finales

Stade Canal de Suez

14h00 Sénégal / Tunisie

Stade international du Caire

17h00 Nigéria / Gambie