CAN U20 : le Sénégal corrige la Tunisie et se qualifie en finale

L’Equipe nationale du Sénégal continue d’impressionner dans cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, et enchaîne une cinquième victoire en cinq matchs, après avoir survolé ses adversaires lors de la phase de groupes et s’être imposée en quarts de finale contre le Bénin (1-0).



Opposés à la Tunisie en demi-finale ce lundi après-midi, les Lionceaux ont gagné 3-0 dans une domination quasi-totale de la partie. Les buts ont été marqués par Pape Demba 7', puis un doublé de Lamine Camara (17' et 52').



Le vainqueur Gambie et Nigéria va affronter le Sénégal en finale.