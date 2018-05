CAN U20 : tous les résultats du week-end

13 matchs du deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 étaient au programme ce week-end à travers le continent. Le Gabon, tombeur surprise de la Côte d’Ivoire 3-0, et la Zambie, championne d’Afrique en titre victorieuse 2-0 au Rwanda, ont pris une grosse option pour la qualification. Pour le Cameroun, tombé 1-0 en Ouganda, et la Guinée, battue 1-0 en Mauritanie, il faudra renverser la vapeur dans une semaine à domicile au retour. Pas de vainqueur dans l’affiche Sénégal-Egypte (0-0).Dimanche 13 maiSamedi 12 maiVendredi 11 mai