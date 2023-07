CAN U23 : le Mali remporte la troisième place et se qualifie pour les JO Paris 2024

Après 90 minutes de jeu sans aucun but au stade Ibn Batuta de Tanger (Maroc), le Mali a fini par prendre le meilleur sur la Guinée après les tirs aux buts (0-0, 4-3) hier vendredi.

Les « Aiglons » terminent la CAN U23 2023 à la troisième place et retrouveront les Jeux Olympiques 20 ans après leur dernière participation à Athènes en 2004.

Le Maroc et l'Egypte s'affrontent samedi en finale. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les JO Paris 2024.



Programme finale



Troisième place



vendredi 7 juillet 2023



Mali / Guinée (0-0, 4-3)





Finale



Samedi 8 juillet 2023

20h00 Maroc / Egypte