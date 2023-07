CAN U23 : qualifiée en demi-finale, la Guinée vise désormais les JO

La Guinée a marqué les esprits pour sa toute première participation à cette quatrième édition de la Coupe d’Afrique des Nations U-23 au Maroc. Le Syli National est déjà en demi-finale et reste dans la course pour les jeux olympiques de Paris 2024.



Après avoir terminés deuxième de leur poule derrière le Maroc, et devant le Ghana et le Congo, les guinéens se préparent désormais pour le dernier carré du tournoi continental. Et les hommes de Morlaye Cissé veulent encore y croire et écrire un peu plus l’histoire. Selon le sélectionneur, désormais, l’objectif du groupe reste le ticket pour les JO.



« L’objectif, il est très clair, c’est de se qualifier pour les jeux olympiques. On ne se limitera pas qu’à la qualification en demi-finale de la CAN U-23, on jouera chaque match, comme si c’était le dernier. Amener cette équipe à ce stade du tournoi, faisait partie de mes objectifs que j’avais personnellement. Je suis très content de mes joueurs et du staff, on va profiter de cet instant pour savourer cette victoire et après, on va reprendre le boulot », analyse le sélectionneur guinéen.



Dans le dernier de cette CAN U23, la Guinée sera opposée à l’Egypte le 4 juillet pour chercher une place en finale, mais aussi et surtout de décrocher un ticket de qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024.





Programme demi-finales



Mardi 4 juillet 2023



17h00 Égypte / Guinée



20h00 Maroc / Mali





Avec Guinéefoot