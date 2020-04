CAN à 24 équipes, Diomansy Kamara appelle les États à s'orienter vers la co-organisation

L’ancien attaquant des Lions, Diomansy Kamara, a invité ce mercredi les pays africains à s’orienter vers la co-organisation avec l’instauration d’une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à 24 équipes.



’’Avec la CAN à 24, tous les deux ans, il y a très peu de pays (africains) qui peuvent le faire avec la question des infrastructures’’, a expliqué l’ancien attaquant international, invité d’un panel de journalistes africains, rapporte l'Agence de presse sénégalaise.



’’La solution, ce sera la co-organisation avec cette CAN à 24 sinon, dans le futur d’avoir une CAN tous les quatre ans’’, a soutenu Kamara qui fait partie des Légendes du football africain travaillant dans la Commission technique de la Confédération africaine de football (CAF).



L’ancien attaquant dit n’avoir pas envie d’une CAN tous les quatre ans.



Le président de la Fifa, Gianni Infantino avait suggéré, lors d’une rencontre organisée au Maroc en février dernier, l’organisation d’une CAN tous les quatre ans pour maximiser les profits.



Diomansy Kamara qui faisait face à un panel de journalistes africains, a fait part de la réussite de la CAN à 24 jouée en Egypte en juin-juillet 2019.



’’On voit que le football grandit sur le continent’’, a-t-il dit indiquant n’être pas favorable ’’pour le moment’’ à la proposition du président de la Fifa.