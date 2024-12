CAN féminine Handball 2024 : l'Angola et le Sénégal se retrouvent en finale

L'Angola s'est encore qualifiée en finale. Les tenantes du titre ont battu l'Égypte (36-22) en demi-finale de la CAN handball féminine à la Salle de Gymnastique du Stade des Martyrs, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.



Les Angolaises, solides et séduisantes depuis le début de la compétition, ont pu tenir tête à leurs adversaires.



Le Sénégal, qui attendait ce match pour connaître son adversaire en finale, est maintenant fixé sur son concurrent pour le titre de cette 26e édition de la CAN handball dames.



La finale se disputera ce samedi 07 décembre 2024, au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa.





L’Angola, 15 fois championne d'Afrique, vise le titre continental une 13e fois lors des 14 dernières éditions de la CAN (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2021, 2022).



De son côté, le Sénégal aura l'occasion de disputer une finale continentale, avec l'espoir de décrocher pour la première fois le titre.